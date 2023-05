Rusland evacueert gebied rond kerncentrale in bezette Zaporizja

Zo’n tweeduizend mensen zijn geëvacueerd uit door Rusland bezette nederzettingen in de regio Zaporizja, in het zuiden van Oekraïne. Door het Oekraïens tegenoffensief dat eraan zit te komen, is de situatie rond de kerncentrale erg verontrustend en dus moet nucleaire veiligheid gewaarborgd worden.

1.679 mensen, onder wie 660 kinderen, hebben tijdelijk onderdak gekregen in een onthaalcentrum in Berdiansk, zegt Yevgeny Balitsky, de gouverneur van het door de Russen gecontroleerde deel van de regio Zaporizja. Berdiansk is een havenstad in het Zuidoosten van Oekraïne, aan de zee van Azov.

Volgens het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) is de situatie rond de kerncentrale ‘potentieel gevaarlijk’. Zaporizja is een van de regio’s die door de Russen wordt bezet, waar een tegenoffensief van Oekraïne verwacht wordt. ‘We moeten nu handelen om de dreiging van een ernstig nucleair ongeval te vermijden’, zei algemeen directeur van IAEA Rafael Grossi in een statement.

Volgens de Oekraïners hebben de Russen die omwonenden voorrang gegeven die een Russisch paspoort hebben aanvaard in de eerste maanden van de bezetting.

Russische troepen hebben de kerncentrale van Zaporizja bezet in de eerste dagen van de oorlog met Oekraïne, in februari 2022. Sindsdien is er rond de kerncentrale geregeld geschoten. Recent zagen Britse inlichtingendiensten zandzakken op het dak van de kerncentrale. ‘Het is de eerste keer dat de reactorgebouwen worden geïntegreerd in tactische defensieve plannen’, legde Londen toen uit.

