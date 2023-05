Airbnb blijft maar groeien. Maar intussen is slechts de helft van de verhuurders nog een particulier. De ongekroonde koningin van Airbnb in België heet Luca. Op het verhuurplatform biedt ze 258 advertenties aan, alleen in Antwerpen. Maar niets is wat het lijkt. Wie is Luca?

Hallo, mijn naam is Luca! Ik werd verliefd op reizen en woonde een paar jaar in het buitenland. Nu help ik mensen hun geweldige appartementen te verhuren aan bezoekers in het hart van onze prachtige stad ...