Onuitgegeven roman van Gabriel García Márquez verschijnt volgend jaar

Tien jaar na het overlijden van Gabriel García Márquez zal er volgende jaar toch nog een boek van hem verschijnen: We zien elkaar in augustus.

De Colombiaanse schrijver Gabriel García Márquez, ook wel Gabo genoemd, won onder meer de Nobelprijs voor Literatuur en overleed in 2014. Maar er lag nog een manuscript van hem op de plank. ‘Tot nu toe was het standpunt van de kinderen dat het werk niet gepubliceerd zou worden’, zegt Jaime Abello, directeur van de Gabo Foundation. ‘Maar het lijkt erop dat ze van mening zijn veranderd nadat ze het manuscript nog eens doorgelezen hebben.’

Het boek verschijnt volgend jaar en zou vijf delen bevatten. Het hoofdpersonage is Ana Magdalena, een vrouw van middelbare leeftijd. Die zou een erotische affaire hebben terwijl ze een tropisch eiland bezoekt om bloemen te leggen op het graf van haar moeder. ‘De tekst laat ons genieten van de poëzie van de taal’, aldus de kinderen in het persbericht.

Postuum uitgeven

De Spaanse schrijver is niet de eerste auteur van wie na het overlijden nog boeken uitgebracht worden. Ook van onder meer Lucinda Riley, Mark Twain en Roald Dahl verschenen na hun dood nog literaire werken. De behoren meestal niet tot de meesterwerken van de auteurs, omdat ze in veel gevallen onvolledig zijn. Bovendien vormen ze geregeld een punt van discussie. Het is niet altijd duidelijk aan wie de auteursrechten toekomen en of ze een vorm van grafschennis zijn dan wel een eerlijke poging om het werk van hoog aangeschreven schrijvers voort te zetten. Wat uitgevers betreft, rijst de vraag of ze louter winst willen maken of voornamelijk het volledige repertoire van de auteur willen uitbrengen.

