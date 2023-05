‘Deze week is uw dochter vermist’: Toby Alderweireld krijgt wansmakelijke berichten en stapt naar politie

Na de overwinning van zijn club tegen Racing Genk heeft Antwerp-verdediger Toby Alderweireld te maken gekregen met tal van wansmakelijke berichten. ‘Uw familie sterft’, schrijft iemand. Alderweireld stapt naar de politie.

Toby Alderweireld, die afscheid nam van de Rode Duivels en na zes jaar Tottenham opteerde voor een voetballeven in zijn thuisstad Antwerpen, luidde zondag de ommekeer in voor Antwerp tegen Racing Genk door bij een 0-1-stand de 1-1 binnen te schieten vanop de penaltystip. Antwerp won de wedstrijd, waardoor de club naar de eerste plaats klimt in het klassement en RC Genk voorbijgaat.

De frustratie over de nederlaag zat duidelijk hoog bij supporters van Racing Genk, want een van hen stuurde via Instagram wansmakelijke berichten naar Alderweireld. ‘Deze week is uw dochter vermist’, stuurde de persoon in kwestie, plus nog wat verwijten over het WK van de Rode Duivels en hoe Alderweireld dat mee verknoeid zou hebben. ‘Uw familie sterft’, besluit de man.

Alderweireld maakte de berichten openbaar op Instagram. ‘Aan alles zijn grenzen. Ik kan best wel wat verdragen, maar mijn familie bedreigen gaat er ver over’, schrijft hij. ‘Ik begrijp niet waarom je dit schrijft en wat je hiermee wilt bereiken.’

Klacht bij politie

RC Genk liet weten afstand te nemen van de kwetsende commentaren. ‘Voetbal leeft van emoties, maar dergelijke reacties horen niet. Als club nemen we hier uitdrukkelijk afstand van. Onze enige focus ligt de komende weken op de titelstrijd, die op een sportieve manier zal worden beslecht.’

Alderweireld stapt alleszins naar de politie, zei Antwerp-ceo Sven Jaecques in een gesprek met VTM. ‘Dit debat moet gevoerd worden’, zei Jaecques. ‘Veel andere spelers en trainers hebben hetzelfde meegemaakt als Toby, het is niet alleen bij Antwerp het geval. Mensen die zoiets doen, moeten gestraft worden. Maar als het om een account gaat die gisteren pas aangemaakt is en vandaag alweer verwijderd is na twee berichten die werden gepost, is dat niet gemakkelijk.’

‘We zullen Toby aanraden niet elke dag op deze berichten en vragen errond terug te komen’, zei Jaecques nog. ‘De focus moet op het voetbal blijven liggen.’

Gift Emmanuel Orban. Foto: belga

Orban krijgt racistische opmerkingen

Toby Alderweireld was overigens niet de enige die dit weekend haatreacties kreeg. Het overkwam ook Gift Orban, het nieuwe goudhaantje van AA Gent.

Na zijn glansprestatie tegen Standard kreeg Orban racistische opmerkingen te verduren onder een tweet van rechtenhouder Eleven.

Enkele Twitteraars hadden racistische opmerkingen geplaatst onder een video waarin Orban de bal bij aanvang van de tweede helft vanaf de middellijn op de lat trapte.

‘AA Gent geeft niet toe aan racisme’, klinkt het in een reactie van de club. ‘Deze wansmakelijke reacties zijn gerapporteerd en gemeld bij de bevoegde instanties. Er volgt ook een klacht bij de politie.’

EK 2021

Haatberichten op sociale media zijn niet nieuw. Twee jaar geleden misten drie Engelsen hun strafschop in de finale van het EK tegen Italië: Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukaya Saka, drie zwarte spelers uit het team. Die laatste, een toen 19-jarig toptalent van Arsenal, reageerde openlijk. ‘Aan de sociale mediaplatforms Instagram, Twitter en Facebook, ik wil niet dat enig kind of volwassene de hatelijke en kwetsende berichten ontvangt die Marcus, Jadon en ik deze week hebben gekregen’, signaleerde de 19-jarige voetballer van Arsenal.

Saka zei dat er geen plaats is voor racisme of haat in het voetbal of waar dan ook in de maatschappij. De Engelse bondscoach Gareth Southgate had het racisme al scherp veroordeeld en ook premier Boris Johnson, andere politici en leden van het Britse koningshuis spraken hun steun uit voor de voetballers.

Twitter meldde toen dat het minimaal duizend tweets had verwijderd van gebruikers die racistische berichten naar de voetballers hadden gestuurd.

Romelu Lukaku

En dan is er Romelu Lukaku natuurlijk. Enkele weken geleden kreeg hij nog een – weliswaar later geschrapte – schorsing van een wedstrijd opgelegd omdat hij ‘fans’ van de tegenpartij het zwijgen had opgelegd met gebaren die intussen zowat zijn handelsmerk zijn geworden. Een vinger op de mond, en een soort van militaire groet.

Lukaku vecht al lang tegen racistische opmerkingen, ook via social media. Twee jaar geleden zei hij in een interview met de Amerikaanse nieuwszender CNN dat hij graag wou samenzitten met leidinggevende figuren van Facebook, Twitter en Instagram. Zijn bedoeling was hen te vragen voorop te gaan in de strijd tegen haatberichten.

‘We zouden de social media kunnen boycotten,’ zei Lukaku in dat interview, ‘maar ik leg de bal in hun kamp. Omdat ik echt denk dat zij een manier kunnen vinden om de haatberichten te stoppen.’

‘Voetbal moet vooral een plezierig spel zijn. Discriminatie mag dat niet verpesten. Nooit’, zei Lukaku. ‘Ik moet dat doen. Ik doe dat dan niet alleen voor mezelf, maar ook voor mijn zoon, voor mijn toekomstige kinderen, voor mijn broer, voor alle andere spelers en hun kinderen, voor iedereen.’

