In de Canadese ­provincie Alberta is de nood­toestand uitgeroepen vanwege de vele bosbranden die er woeden. Bijna 25.000 inwoners hebben er hun huis moeten verlaten, melden de autoriteiten.

De regio Alberta kreunt onder ­erg warm weer, op sommige plaatsen bedraagt de temperatuur tot 15 graden meer dan de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar.

Nu in de uitgestrekte regio meer dan honderd afzonderlijke bosbranden tegelijk woeden, spreekt Danielle Smith, de premier van de provincie Alberta, van een ‘ongeziene situatie’. Volgens de politica zijn door aanhoudende droogte en hitte enorme lappen bos veranderd in ‘aanmaakhout’. Al meer dan 122.000 hectare zou in vlammen zijn opgegaan. Dat is veel meer dan de 800 hectare bos die rond deze tijd van het jaar doorgaans ten prooi valt aan bosbranden.

Tot de zwaarst getroffen gebieden behoren Drayton Valley, ongeveer 140 kilometer ten westen van de provinciehoofdstad Edmonton, en Fox Lake, ongeveer 550 kilometer ten noorden van de hoofdstad, waar twintig huizen zijn verwoest. Om het vuur te bestrijden zijn helikopters en blusvliegtuigen ingezet, ook de federale regering in ­Ottawa heeft haar hulp aangeboden.

Overstromingen

Veel beterschap is er nog niet in zicht. Volgens de voorspellingen zullen de harde wind, droogte en de hoge temperaturen nog dagen aanhouden.

In de naburige provincie Brits-Columbia zijn behalve bosbranden ook rivieren buiten hun oevers getreden door de smeltende sneeuw. Volgens de autoriteiten zal de zware regenval die voorspeld wordt de situatie nog erger maken. Er wordt gewaarschuwd voor ­‘extreme’ overstromingen.