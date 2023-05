Vlaamse regering zet druk om leefloners aan het werk te krijgen

Leefloners worden verplicht zich in te schrijven bij de VDAB. Lokale besturen kunnen premies krijgen als ze het goed doen.

Vlaanderen telt vandaag meer dan 40.000 leefloners, waarvan er 22,5 procent na een jaar werk hebben gevonden. De Vlaamse regering wil dat cijfer omhoog en schakelt daarvoor de gemeenten in. Minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) zegt grote verschillen te zien tussen steden en gemeenten. In Lanaken, Mechelen of Merelbeke ziet hij het aantal leefloners sneller dalen dan in andere gemeenten, als gevolg van de actieve rol van de OCMW’s bij de begeleiding.

Om de steden en gemeenten aan te moedigen het goede voorbeeld te volgen, trekt hij een premie uit van duizend euro per geactiveerde leefloner voor de gemeenten die erin slagen de activeringsgraad boven het Vlaamse gemiddelde te trekken. Dat kan door bijvoorbeeld lokale jobbeurzen, afspraken met lokale werkgevers of een strenger begeleidingstraject met bijhorende sancties. Daarvoor is er dit en volgend jaar samen 20 miljoen euro beschikbaar.

‘We moeten af van het idee dat werken een straf is’, zegt Somers. ‘Wie als leefloontrekkende werk vindt en aan de slag gaat, gaat erop vooruit. Wie kan werken en een uitkering krijgt, moet sneller aan het werk.’

De gemeenten kunnen die begeleiding met of zonder de VDAB doen, maar een inschrijving bij de arbeidsbemiddelaar VDAB wordt wel verplicht. De OCMW’s zijn vandaag al via een federale rondzendbrief verplicht om leefloners in Vlaanderen in te schrijven bij de VDAB, met uitzonderingen van zieken en studenten. Maar in de praktijk zijn er grote verschillen tussen gemeenten. Gemiddeld is 56 procent van alle Vlaamse leefloners bekend bij de VDAB.

De Vlaamse overheid doet daar nu nog een verplichting bovenop, met ‘objectieve richtlijnen’ voor de OCMW’s over wie arbeidsgeschikt en wie niet, en met een betere informatieuitwisseling tussen de OCMW’s en de VDAB. Minister van Werk Jo Brouns (CD&V) wijst erop dat leefloners die bekend zijn bij de VDAB sneller aan het werk gaan: 40 procent van hen heeft een job gevonden na een jaar. Ook de Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen wil hij op die manier bereiken.

