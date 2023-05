De oranje verkeerspaal gaat definitief op de schop

Verkeersborden die te maken hebben met parkeren of stilstaan, moeten straks niet langer verplicht op een oranje paal staan, of een oranje achterkant hebben. ‘Dat was ooit een geheugensteuntje, maar niemand kent het nog.’

In gemeenten die het verkeersreglement strikt opvolgen, is het je misschien al opgevallen. Verkeersborden rond parkeren of stilstaan hangen er steevast aan een felgekleurde oranje paal. Het gaat om een spitsvondigheid van decennia geleden: de opvallende kleur zou mensen meteen duidelijk maken dat in die straat een bepaalde regeling geldt rond parkeren of stilstaan. Parkeerde je je auto halverwege de straat, en zag je bij het uitstappen nergens een oranje paal, hoefde je je geen zorgen te maken. Was die oranje paal er wel, liep je best eens terug om te kijken welke regel geldt.

Een slim systeem, áls bestuurders ervan op de hoogte zijn. ‘Maar erg weinig mensen kennen dat geheugensteuntje nog’, zegt emeritus professor mobiliteitswetenschappen Willy Miermans (UHasselt). En heel wat gemeenten trekken er zich almaar minder van aan.

Maar daardoor ontstaan geregeld discussies, zegt Paul Van Miert (N-VA), Vlaams Parlementslid en burgemeester van Turnhout. In zijn stad moesten een tijd geleden verschillende auto’s worden getakeld, en ontstond er discussie met de politie. ‘Omdat de verkeersborden voor verboden parkeren niet voorzien waren van oranje paaltjes’, aldus Van Miert. Geregeld spreken politierechters ook fout geparkeerde bestuurders vrij omdat een oranje paal ontbrak.

Weg ermee

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil een einde maken aan de onduidelijkheid en kondigde in het Vlaams parlement aan dat ze het oranje geheugensteuntje gaat schrappen. ‘Mijn administratie werkt aan een nieuw reglement’, zegt de minister. De regel zou verdwijnen kort na de hervorming van de wegcode, die later dit jaar rond moet zijn. Vlaanderen volgt daarmee Wallonië en Brussel, aldus federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo), die de wegcode-hervorming voorbereidt.

Turnhouts burgemeester Van Miert is tevreden, en ziet vooral praktische voordelen. ‘We zullen dan alle mogelijke verkeersborden aan één soort paal kunnen bevestigen, ongeacht de kleur.’ Meegenomen is ook dat bestuurders hun parkeerboetes niet langer kunnen aanvechten, omdat het bord of de paal niet oranje waren.

Miermans ziet daarmee het oerwoud aan verkeersborden langs onze straten ‘een klein beetje ordelijker worden’. Maar het Nederlandse systeem, vindt hij nog beter. ‘Daar worden parkeerregelingen op wijkniveau bepaald en zijn enkel aan de wijkgrenzen verkeersborden nodig die dat aankondigen. Bij ons moet datzelfde verkeersbord op elk kruispunt in die wijk staan.’

