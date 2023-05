Opnieuw schietpartij in Texas en politiebescherming voor Zaventemse school

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Opnieuw schietpartij in Texas

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas zijn negen mensen om het leven gekomen. Dat maakte de plaatselijke brandweer in Allen, een voorstad van Dallas met ongeveer 100.000 inwoners, bekend. Verschillende gewonden worden nog in het ziekenhuis behandeld, minstens drie van hen zouden in kritieke toestand verkeren. De dader werd doodgeschoten door een agent die toevallig ter plaatse was. Lees meer >

2. Het gaat niet goed met onze jongeren

Negen op de tien tieners zijn tevreden met hun leven. Maar steeds meer jonge mensen kampen met humeurigheid en zenuwachtigheid en raken slecht in slaap. Een op de zes voelt zich eenzaam. Meisjes scoren op alle vlakken slechter, zo blijkt uit een vierjaarlijkse interna­tionale studie waarvoor ook 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar ­bevraagd. Lees meer >

3. Politiebescherming voor Zaventemse school

De drie jongeren die zondag voor de onderzoeksrechter zijn voorgekomen, worden in verdenking gesteld voor doodslag en opzettelijke slagen en verwondingen, ten aanzien van een minderjarige met voorbedachten rade en zware verminking tot gevolg. Dat heeft het parket van Halle-Vilvoorde zondagavond laten weten.

De 19-jarige man uit Anderlecht werd aangehouden door de onderzoeksrechter en onder elektronisch toezicht geplaatst, de twee anderen, een 22-jarige man uit Sint-Agatha-Berchem en een 20-jarige man uit Etterbeek, werden vrijgelaten onder voorwaarden. Als gevolg van de tragische vechtpartij zal maandag en de komende dagen extra zichtbare en onzichtbare politieaanwezigheid zijn op de drie campussen van secundaire school Zavo in Zaventem. Lees meer >