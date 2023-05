Grijs weer met temperaturen tot 20 graden

Maandag is het eerst grijs en nevelig met soms wat gemiezer. Geleidelijk ontstaan er opklaringen, maar tegelijkertijd schuift er veel bewolking over het land vanaf de kust.

De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. De rest van de week staat hoofdzakelijk regen op het programma, zo meldt het KMI.

In het oosten van het land kunnen maandag nog enkele pittige buien ontstaan. Tegelijkertijd neemt de bewolking toe vanaf de kust. De maxima liggen rond 16 graden aan zee en op de Ardense hoogten en tussen 18 en 20 graden in de centrale regio’s. In de Kempen kan de temperatuur lokaal zelfs tot 21 graden klimmen. De wind waait meestal zwak uit zuidwest tot west.

Maandagnacht wordt het overal zwaarbewolkt met perioden van regen. Eerst regent het vooral in het westen van het land, maar in het tweede deel van de nacht bereikt de regenzone ook het oosten. De minima liggen tussen 11 en 14 graden. De wind waait zwak en later meestal matig uit het zuiden.

Dinsdag wordt het zwaarbewolkt met aanhoudende regenval. Op sommige plaatsen kan er veel neerslag vallen. Op het einde van de dag verschijnen er in het westen opklaringen, maar er is ook nog kans op buien. De maxima liggen tussen 12 graden in Hoog-België en 16 of 17 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuid tot zuidwest, op het einde van de dag ruimend naar het westen.

Woensdag wordt het wisselend tot zwaarbewolkt met buien, die van west naar oost over het land trekken. Ze kunnen soms fel zijn en gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 10 en 12 graden in de Ardennen en rond 15 of 16 graden in Vlaanderen. De wind waait matig uit zuidwest tot west.

Donderdag wordt het wisselend bewolkt met enkele buien. De maxima liggen tussen 12 en 17 graden. De wind waait meestal matig uit het zuidwesten. Vrijdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er is kans op enkele buien. Aan zee is het droger met meer zon. Het wordt wat zachter met maxima tussen 14 en 19 graden. De wind waait meestal matig uit het noorden.

Zaterdag wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Er is kleine kans op enkele buien. De maxima liggen tussen 14 en 19 graden. De wind is zwak tot matig uit noordelijke richtingen.

Zondag trekt waarschijnlijk een regenzone van west naar oost over het land.