Zeven doden nadat automobilist inrijdt op voetgangers in Texas

Een automobilist is zondag in Brownsville in de Amerikaanse deelstaat Texas ingereden op een groep mensen die stonden te wachten aan een bushalte nabij een centrum voor migranten. Daardoor zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen.

De politie onderzoekt of de crash opzettelijk was.

De auto ‘heeft verscheidene personen aangereden die aan het wachten waren aan een bushalte’, zo verklaarde de lokale politiewoordvoerder Martin Sandoval aan een plaatselijk televisiestation. Zeven mensen overleefden het niet. Zes mensen worden in het ziekenhuis behandeld voor ernstige en lichte verwondingen.

De chauffeur is gearresteerd. Hij ligt in het ziekenhuis en wordt bewaakt. Hij zal volgens Sandoval vervolgd worden voor roekeloos rijden, maar er zouden later ook nog andere aanklachten tegen hem kunnen volgen. Het onderzoek moet uitwijzen of het om een ongeval of een opzettelijke daad gaat, aldus de woordvoerder.

De crash gebeurde vlak bij een opvangcentrum voor daklozen. Dat wordt momenteel vanwege de grote instroom ingezet voor de opvang van migranten.

Het incident deed zich voor in de aanloop naar de opheffing van een noodmaatregel uit het coronatijdperk die het mogelijk maakte om migranten onmiddellijk het land uit te zetten. De zogenaamde Title 42 verstrijkt op donderdag 11 mei. De autoriteiten vrezen dat de opheffing tot een toeloop van migranten zal leiden.

