Kompany tekent bij Burnley voor vijf seizoenen bij

Dat Vincent Kompany Burnley trouw blijft, is geen complete verrassing. Met de club beleefde hij dit seizoen een succesjaar. Hij begon er vrijwel volledig vanaf nul, haalde enkele spelers uit de Belgische competitie en jonge talenten naar de club die vorig seizoen uit de ­Engelse hoogste klasse was getuimeld, en won met hen de titel in de Championship, de Engelse tweede klasse. Zo dwong hij de promotie af naar de Premier League.

Die knappe prestatie leverde de voormalige Rode Duivel onder meer concrete interesse op van Tottenham en Chelsea, dit jaar ­allebei op de dool. De afgelopen weken bleef de geruchtenmolen draaien, maar de ex-trainer van ­Anderlecht blijft gewoon aan boord bij de promovendus. Kompany tekende voor maar liefst vijf jaar bij op Turf Moor. Hij is nu tot 2028 verbonden aan de Engelse club.

100 punten

‘Burnley en Turf Moor voelden vanaf het begin goed aan, dus het voelt ook goed om hier voor de komende vijf jaar te tekenen’, aldus Kompany in een eerste reactie. ‘Samen met de fans hebben we van Turf Moor opnieuw een fort gemaakt. Ik kijk uit naar de toekomst en naar mijn taak om Burnley beter te ­maken.’

Kompany werd dit seizoen ook verkozen tot Trainer van het Jaar in de Championship. Burnley telt momenteel 98 punten. Het kan bij winst maandag op de slotspeeldag tegen Cardiff de magische kaap van 100 punten ronden. Het zou het beste seizoen van Burnley in 140 jaar clubgeschiedenis betekenen.