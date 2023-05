Steeds meer ouderen bellen naar Tele-Onthaal

Na twee record­jaren, namen in 2022 minder mensen contact op met de anonieme hulplijn ­Tele-Onthaal: 128.817 in ­totaal. Bij de bellers zaten echter aanzienlijk meer ouderen. Het aantal zeventigers verdubbelde naar 6.674. Het totale aantal bellers ouder dan 60 jaar steeg met 3,8 procent­punten tegenover 2017. Dat 63 procent van de oproepers aan de telefoon alleen woont, is eveneens ­opvallend. Meer dan driekwart van de oproepers is jonger dan 25 jaar, bijna de helft van hen is jonger dan 18 jaar. Het vaakst gaan de vragen over ­relaties, gezondheid en eenzaamheid, al worden er meer vragen gesteld over eetstoornissen. Tele-Onthaal is 24/7 bereikbaar, online of telefonisch naar 106. (blg)