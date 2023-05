Jongen krijgt op festival vuurpijl in het gezicht

Een negenjarige jongen is zaterdag in het Antwerpse district Borgerhout ­gewond geraakt toen hij een vuurpijl in het aangezicht kreeg. Dat zegt de lokale politie. De feiten speelden zich af op het jongerenfestival DiverCity op Spoor Oost. Het incident zou zijn veroorzaakt door bezoekers die een dispuut hadden met de security. Ook bij de uitstroom waren er nog enkele incidenten. Zo werd buiten het terrein een politievoertuig ­gevandaliseerd en was er een vechtpartij in een premetrostation aan het Centraal Station, vermoedelijk tussen jongeren die van het festival kwamen. De politie moest op DiverCity zelf niet tussenbeide komen, naar eigen zeggen omdat de organisatie de situatie telkens snel onder controle kreeg. (blg)