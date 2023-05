In de kast met het speelgoed vonden we een zelfbedacht ganzenbord, getekend door onze oudste zoon toen hij misschien 12 jaar was. Het spel is een afwisseling van winst en verlies. Het eerste vakje na de start: er valt een munt uit de lucht. Andere bron van inkomsten: je vindt twee munten op straat; er zit een munt in je hotdog; je vindt een munt in je glas water; er zit een munt in je puree; je vindt twee munten in je oven; je vindt een munt in je wafel; je vindt een munt in een oude broek; er zitten twee munten in het wiel van de bus.