Aan het kasteel van ‘s Herenelderen in Tongeren ­hebben onbekenden vrijdagavond een zestigtal vaten met chemicaliën gedumpt. De vaten werden achter een muur achtergelaten en hadden elk een ­inhoud van 25 liter. Vermoedelijk gaat het om drugsafval dat ­afkomstig is van een productie­locatie voor synthetische drugs. Uit onderzoek bleek dat er niets uit de vaten gelekt was.