‘Alles verandert zo snel, dat maakt me zenuwachtig’

Onze jongeren zitten niet goed in hun vel, blijkt uit nieuw onderzoek. Twee jongeren vertellen hoe dat komt.

‘Ik geef mezelf een 5 op 10 voor gelukkig zijn’, zegt Batu Yalcin (16), die in Gent woont en werkt. ‘Mijn thuissituatie was niet altijd even simpel. Ik ben in België ­geboren, maar ik voel me vaak tussen twee culturen zitten, de Turkse en de Belgische. Dat zijn labels, ik snap het, maar het is ook een bron van frustratie.’

Zijn dubbele achtergrond en het feit dat hij gepest werd, maakt dat hij niet geweldig in zijn vel zit. Ook zijn schoolsituatie speelt mee. ‘Ik ben scholier via de examencommissie en volg een duale opleiding. Vier dagen op de vijf werk ik als stagiair bij het Vlaams Facilitair Bedrijf. Dat is leuk, maar ik worstel met mijn plaats. Een tijdje geleden heb ik een klant goed geholpen, maar toch bleek het niet helemaal in orde. Ik had hem nog naar een leidinggevende moeten sturen omdat ik nog niet voldoende verantwoordelijkheid heb. Met dergelijke posities, daar worstel ik mee.’

Voor Batu is het een voorbeeld van hoe volwassenen druk op hem zetten. ‘Terwijl jongeren niet onderschat mogen worden. ­Binnenkort mogen we toch gaan stemmen bij de verkiezingen? Ik ben blij dat we zo beter gezien zullen worden.’

Israe Aiach: ‘Ik zie ook bij anderen dat het zwaar kan zijn.’ Foto: Gert Jochems

Aiach (19) geeft haar ­leven een 7,5 of 8 op 10. ‘Dat is vrij hoog, onder andere door een goed netwerk, denk ik’, zegt de Kortrijkse, die ook Europees jongerenambassadeur is. Ze studeert rechtspraktijk. ‘Ik zit ook in het jeugdwerk. Meerdere dingen ­geven erkenning, wat je toch gelukkig kan maken, zij het met ­pieken en dalen. Ook bij anderen zie ik dat het zwaar kan zijn.’

‘Vijf jaar geleden zou ik mezelf een 6 of 7 gegeven hebben. Je zit in het middelbaar, je weet nog niet goed wat je wil, vriendschappen worden verbroken … Maar met de tijd wordt het beter.’

De coronaperiode beschouwen beiden als erg negatief. ‘Het was verschrikkelijk’, zegt Israe. ‘Je wist niet wat te doen, je kon niet weg. Je kreeg een pak minder kracht van je omgeving.’

Ook voor Batu was het een lastige tijd. ‘Iedereen sprak over complottheorieën, zelf was ik op een leeftijd waarop ik wilde experimenteren. Ik ben een zeer sociaal persoon en blij dat die periode voorbij is.’

Instagram afgesloten

Opvallend: allebei staan ze erg kritisch tegenover sociale media. ‘Blij te horen dat ik niet de enige ben die erg zenuwachtig geworden is. De oorlog, het feit dat je als 16-jarige plots meer mag ­werken … Alles verandert zo snel. Ik word er zo zenuwachtig van en beperk bewust mijn sociale ­media. Mijn Instagram-account heb ik bijvoorbeeld afgesloten.’

‘Je kunt niet om de sociale ­media heen, je kunt je er wel slecht door voelen’, zegt ook ­Israe. ‘Gelukkig kun je tegenwoordig op meer begrip rekenen als je toont dat het minder goed met je gaat. Ik ken minstens tien jongeren die antidepressiva ­nemen of een van hun ouders missen, waardoor ze op zoek zijn in het leven. Ook zij ervaren een enorme druk van sociale media.’

Hoe kunnen wij, volwassenen, helpen? ‘Betrek ons meer, geef ons een stem, wat onze kleur of geloof ook is’, zegt Israe. ‘Ik hoop snel als een volwaardige volwassen mens beschouwd te kunnen worden,‘ zegt ook Batu.

