De vraag is niet of, maar waarom onze tieners zich slecht voelen

Corona aanduiden als de oorzaak van de problemen van jongeren is te kort door de bocht en zelfs gevaarlijk.

Inge Ghijs

Vooral sinds corona verschijnt de ene bevraging na het andere onderzoek waaruit blijkt dat het niet goed gaat met het mentaal welzijn van onze jongeren. Ze lijden aan eenzaamheid, depressie, slapeloosheid. Ze zijn zenuwachtiger dan ooit, denken aan zelf­doding en kampen met eetstoornissen. Onderzoeken van de Gezinsbond, de ziekenfondsen, de jeugdraad waarschuwden daar al voor, nieuw grootschalig onderzoek bevestigt alleen maar.

We mogen ons niet verkijken op het verschil tussen jongens en meisjes. Meisjes internaliseren de negativiteit rondom hen, bij jongens komt die meer naar buiten in angsten en neerslachtigheid. Dat meisjes er makkelijker over praten, betekent ook dat ze er in onderzoeken makkelijker voor uitkomen. Jongens uiten dat slecht in hun vel zitten meer in moeilijk gedrag en agressiviteit, verbaal en fysiek.

De resultaten van het onderzoek moeten ons zorgen ­baren. Vooral omdat we blijkbaar niet goed weten wat we ­eraan moeten doen, want tegelijk met de onderzoeken ­werden al allerlei initiatieven genomen zoals onlinetherapie voor jongeren of het aanstellen van een psycholoog voor elke scholengemeenschap. Toch groeien de wacht­lijsten in de geeste­lijke ­gezondheidszorg.

Het is tijd voor een grondig onderzoek naar de reden waarom onze ­tieners, maar ook onze jongvolwassenen, zich zo slecht voelen. De negatieve gevoelens volledig toeschrijven aan corona, lijkt te kort door de bocht en is zelfs gevaarlijk want dat insinueert ‘dat het wel zal overgaan’.

De slaapproblemen, het gevoel van zenuwachtigheid of de psychologische klachten namen al eerder toe, corona heeft die fenomenen alleen uitvergroot en de toename ervan versneld. Dat er oorlog is in Oekraïne, dat de wereld blijft opwarmen, dat de prijzen stijgen, is even onvoldoende als verklaring. Elk decennium had zijn oorlog, bankencrisis, werkloosheidsboom of kerndreiging.

Ongetwijfeld gaat het om een en-enverhaal. De sociale media, waarlangs alles direct en onmiddellijk binnenkomt, spelen hoe dan ook een rol. En dan is er de keuzestress waar iedereen, maar bij uitstek jonge mensen, mee te maken krijgt want in onze samenleving is zo goed als alles mogelijk.

Maar ook de volwassenen gaan niet vrijuit. Vaak wordt gewezen op hoe individualistisch onze samenleving geworden is. Hoe winst en eigenbelang primeren. Hoe te veel mensen zich alleen voelen in deze wereld. Maar de samenleving is niet iets wat van buitenaf gecreëerd is. Wij zijn de samen­leving, dus wij kunnen we er zelf ook iets aan veranderen. In plaats van telkens opnieuw vast te stellen dat het niet goed gaat met ons, moeten we het daar misschien eens uitgebreid over hebben.

