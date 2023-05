IN BEELD. Duizenden Britten vieren Charles III met Big Lunch en Coronation Quiche

Een dag na de kroning van nieuwe Britse koning Charles III bulkte het Verenigd Koninkrijk zondag van straatfeesten en lunches, waar vele tienduizenden mensen aan deelnamen. Het weer bleef droog, dus zaten de Britten buiten aan meterslange en rijkgevulde tafels. En er was voor de gelegenheid zelfs een officieel gerecht bedacht: de Coronation Quiche.

De Britse koninklijke familie lanceerde een officieel gerecht om de kroning te vieren - de Coronation Quiche. ‘Warm of koud te eten’, staat op de officiële website van de Britse koninklijke familie, ‘met salade en gekookte nieuwe aardappelen’. En dus gingen de Britten vandaag massaal in de weer met spinazie, bonen en dragon, zoals het recept voorschrijft, dat ook te vinden is op de koninklijke website.

Traditioneel bevatten de Britse taarten nagenoeg altijd vlees. Bij de kroning van Charles’ moeder Elizabeth II at heel het Verenigd Koninkrijk nog Coronation Chicken. Maar Charles III brak daarmee. De nieuwe koning en koningin proberen hun CO ₂ -voetafdruk te verminderen en eten twee dagen per week vegetarisch, weet The New York Times. Die gewoonte wilden ze met hun keuze stimuleren.

De Coronation Quiche, zoals ze op de officiële website van de Britse Koninklijke familie is afgebeeld. Foto: Royal.uk

Charles en Camilla namen niet deel aan de Big Lunch en trokken zich terug in Windsor Castle voor een privéreceptie. Op zondagavond woont het koninklijke paar aan dit kasteel aan de rand van Londen wel het kroningsconcert bij. Er worden 20.000 mensen verwacht voor een spektakel met onder meer Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli en de vroegere boysband Take That op de affiche. Het ‘Coronation Concert’ wordt afgesloten met een laser- en droneshow.

