‘Achter een sterke dame staat een moderne man’

Modern

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt binnenkort voor de derde keer vader en neemt dan zijn vaderschapsverlof op. Dat is niet gebruikelijk voor een minister in functie, maar Van Quickenborne noemt zichzelf een moderne man. ‘Ik kijk er naar uit. Mijn vrouw is een sterke dame. En achter elke sterke dame zit een moderne man. Vroeger was het traditie in de politiek om te zeggen: “Ik heb daar geen tijd voor. Ik werk door, ik werk door.” Ik denk dat we die machocultuur gelukkig van ons af hebben gelegd’, zei de moderne minister bij VTM Nieuws.

Feest

Als er een consensus wordt bereikt over een nieuwe staatshervorming, zal Brussel pleiten voor een eerlijkere erkenning van de economische rijkdom die de stad aan België levert. Dat zei minister-president Rudi Vervoort (PS) zaterdag tijdens zijn toespraak op de Brusselse Irisfeesten.

De huidige Brusselse minister-president zei in een interview met Le Soirzaterdag kandidaat-lijsttrekker te zijn van de PS-lijst voor de komende gewestelijke verkiezingen. Vervoort hoopt zichzelf op te volgen als minister-president.

Minder feest

Eerste ondervoorzitter van het Brussels Parlement Guy Vanhengel (Open VLD) uitte in zijn speech dan weer zijn bezorgdheid over het feit dat jongeren steeds minder geneigd zijn om zich politiek in te zetten, en dat de carrières van volksvertegenwoordiging steeds korter worden. Onder meer het vertrek van Juan Benjumea Moreno (Groen) kwam daarbij aan bod.

‘Het geval van onze degelijke, bijwijlen briljante Brusselse collega Juan Benjumea is niet alleenstaand’, zei Vanhengel volgens nieuwssite Bruzz. ‘Juan was een uitstekende ambtenaar bij Fiscaliteit Brussel. Vier jaar geleden werd hij verkozen als vertegenwoordiger van het volk. Met hart en ziel stortte hij zich op zijn nobele taak. Enigszins ontgoocheld over de impact van het verrichte werk en over het gebrek aan vrijheid in de uitoefening van zijn functie, kondigde hij deze week aan zich bij de volgende beurt geen kandidaat meer te stellen.’

Volgens Vanhengel is de uittocht van Bejumea geen alleenstaand geval. ‘Ook in de andere parlementen doet het fenomeen zich voor. Goede, degelijk werkende parlementsleden haken af.’ Daarom is het volgens de politicus belangrijk om ons over het fenomeen te bezinnen. ‘De democratie is maar zo sterk als de kwaliteit en de kracht van ’s lands verkozenen.’