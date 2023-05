Londense politie krijgt kritiek voor snelle arrestaties

De politie van Londen arresteerde 52 mensen, terwijl er vooraf afspraken waren gemaakt over de protesten.

Om de kroning in goede banen te leiden, had de Londense politie kosten noch moeite gespaard. Meer dan 11.000 agenten waren opgetrommeld. Hoewel alles rustig bleef, werden 52 mensen preventief opgepakt. ‘Er waren berichten dat individuen monumenten wilden bekladden met verf, over de hekken wilden klimmen en de ­officiële verplaatsingen wilden verstoren’, aldus Scotland Yard.

Onder de arrestanten waren ­milieuactivisten van Just Stop Oil en leden van Republic. Ook de ­leider van die groep, Graham Smith, zat vast. ‘Er is mij vaak verteld dat de monarch er is om onze vrijheden te verdedigen. Nu worden onze vrijheden aangevallen in zijn naam’, schreef hij op Twitter. ‘Het recht op vreedzaam protest in het Verenigd Koninkrijk bestaat niet meer.’

Ook Yasmine Ahmed, de Britse directeur van de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch, veroordeelde de arrestaties. ‘De ­berichten over mensen die gearresteerd zijn omdat ze vreedzaam ­protesteerden tegen de kroning zijn een alarmerende aanval op ons recht op protest. Dit zou je ­verwachten in Moskou, niet in Londen.’

Commandant Karen Finlay, die de veiligheidsoperatie leidde, verdedigde zich al tegen de kritiek. ‘Het ging om een evenement dat maar één keer in een generatie voorkomt. We begrijpen de publieke bezorgdheid na de arrestaties. Protest is geoorloofd, maar kan storend zijn. Het is onze plicht om in te grijpen wanneer protest strafbaar wordt en ernstige verstoring kan veroorzaken.’