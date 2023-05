Negen op de tien tieners zijn tevreden met hun leven. Maar steeds meer jonge mensen kampen met humeurigheid en zenuwachtigheid en raken slecht in slaap. Een op de zes voelt zich eenzaam. Meisjes scoren op alle vlakken slechter.

Voor een vierjaarlijkse interna­tionale studie in meer dan vijftig landen werden ook 20.000 Vlaamse jongeren tussen 11 en 18 jaar ­bevraagd over hun mentale, sociale en fysieke welzijn. Dat lijkt in alle ...