De Britten loven de pracht en de praal van de kroning van de koning. Het sterkt hen in hun overtuiging dat ze toch een beetje speciaal zijn. Maar dat gevoel heeft hen de voorbije jaren in de problemen gebracht.

Natuurlijk was de kroning van Charles III vooral een exuberant historisch theater. En dus had The Guardian zijn meest ervaren recensent opgetrommeld. Michael Billington, auteur van de standaardwerken