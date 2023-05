L’etno, het museum voor volkenkunde van de Spaanse stad Valencia, wint de European Museum of the Year Award 2023. Die werd dit weekend in Barcelona uitgereikt.

L’etno zet in op populaire cultuur en wil positieve veranderingen in de regio realiseren, vindt de jury. Dat doet het door verborgen geschiedenissen te delen en bespreekbaar te maken.

De museumprijzen gaan ieder jaar naar een nieuw museum of een instelling die een transitie doormaakte. Felixart, het ­museum in Drogenbos rond de ­abstracte kunstenaar Felix De Boeck, kreeg een ‘speciale aan­beveling’. Het zet sinds kort in op ecologie en heeft de ambitie om in een faciliteitengemeente de barrières te slopen tussen kunst, gemeenschappen en talen.

Felixart had een nominatie op zak, samen met een ander museum uit België: Espace Muséal d’Andenne. In 2011 won het Gallo-Romeins Museum in Tongeren de Euro­pean Museum of the Year Award.

