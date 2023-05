Geen betere plek voor de ultieme relatietest dan Poupehan

Temptation Island? Ga naar Poupehan. Een weekendje Ardennen ontaardt er in een soap.

Poupehan Het Laatste Bedrijf & De Mannschaft Speeldata op hetlaatstebedrijf.be

Poupehan is gebaseerd op Perfetti sconosciuti (2016), de Italiaanse filmhit die achttien remakes kreeg (en een Guinness World Record vestigde). De film vertrekt van een sociaal experiment waarvan je zowel gruwelt als nieuwsgierig wordt: een groep bevriende koppels besluit om hun telefoons op tafel te leggen en elk nieuw bericht publiek te maken. Ziedaar het gedroomde format voor een tragikomedie, waarin privacy verdacht is en waarop je als scenarist eindeloos kunt variëren.

Deze voorstelling van Het Laatste Bedrijf, een productiehuis onder De Mensen, verplaatst de actie naar een chalet in het Waalse Poupehan, waar twee koppels en de ex van een van hen verzamelen voor een weekendje weg. De vijf acteurs weten de clichés die daarbij horen met verve op te roepen, van verdwalen onderweg tot roddels, karaoke en collectief alcoholisme – ‘Allee, iemand nog wat wijn?’ Ook het verloop van het weekend onderscheidt zich van de Italiaanse film. Blijft de spanning daar lang onderhuids, dan vallen de lijken hier met hopen uit de kast. Regisseurs Stijn Van de Wiel en Michai Geyzen (De Mannschaft), die het stuk schreven, situeren het drama op één avond. Voor de koppels (Raf Jansen en Laurence Roothooft, ­Lucas Van den Eynde en Ann Pira) dreigt Poupehan wel heel snel ­Waterloo te worden.

De vele plotwendingen dienen vooral de humor. Erg origineel zijn die elementen niet, maar ze gaan er als zoete koek in. Jammer genoeg zijn de wendingen in het tweede deel te soapy om ook op dramatisch gebied gensters te slaan. Gaandeweg wordt de spagaat te groot tussen de schijnbare orde aan het begin en de wrange realiteit die de telefoons blootleggen. Dan verliezen de personages in Poupehan aan geloofwaardigheid.

Dit stuk heeft dan wel een intri­gerend uitgangspunt en een prima enscenering, je blijft achter met het gevoel dat hier met minder meer had kunnen gebeuren.

