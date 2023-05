Jonathan Milan wint massaspurt, Evenepoel beleeft rustig dagje

De nul is weg voor Italia. De 1,94 meter lange Jonathan Milan werd de verrassing van de massaspurt van San Salvo. De wereldkampioen ploegenachtervolging haalde het gemakkelijk van de al even verrassende David Dekker en onze landgenoot Arne Marit die vierde werd in zijn allereerste massaspurt in de grote ronde.

Koersleider Alocchio had nog maar net met zijn vlag gezwaaid of Stefano Gandin versnelde. De Italiaan van Corratec-Selle Italia kreeg diens landgenoten Mattia Bais (Eolo-Kometa) en Alessandro Verre (Arkéa-Samsic) mee. Ook de Fransen Paul Lapeira (AG2R-Citroën) en Thomas Champion (Cofidis) hadden zin in een lange vlucht.

Senne Leysen (Alpecin-Deceuninck) was de eerste die door het beeld reed. Omdat de allereerste vlucht van deze Giro veel te snel naar vijf minuten voorsprong klom, moest de prof uit Lichtaart aan de bak in opdracht van spurter Kaden Groves. Alpecin-Deceuninck werkte samen met Trek-Segafredo om de vijf leiders niet al te ver te laten wegrijden, ook Movistar voor Gaviria en DSM voor Dainese lieten een pionnetje meewerken.

Op 37 km van het einde, langs de boorden van de Adriatische Zee, werden de vluchters ingerekend. Ze mochten 165 kilometer voorop rijden.

Valpartij

Op 3800 meter van de finish werd de voorbereiding op de sprint ontregeld door een val waarbij renners van DSM betrokken waren. Heel Ineos-Grenadiers, uitgezonderd Ganna, en Trek-Segafredo werden meteen uitgeschakeld. Omdat de tuimelperte niet binnen de laatste drie kilometer gebeurde, dreigde er tijdsverlies. Tao Geoghegan Hart was één van de slachtoffers van de val, net als Mads Pedersen die de topfavoriet was voor de dagzege.

Voor Jonathan Milan, nog altijd maar 22, was het zijn eerste Worldtourwinst, zijn vierde uit zijn carrière. De snelle man uit De Marken won eerder op het jaar voor Bahrain Victorious een etappe in de Saudi Tour.

De Belg Arne Marit was de aangename verrassing van de dag. De prof uit Vollezele haalde net niet zijn allereerste podium in zijn allereerste sprint in een grote ronde. Kaden Groves was de sprinter van Intermarché – Circus Wanty Gobert net iets te snel af.

Roze truidrager Remco Evenepoel beleefde een rustig dagje. Zijn ploeg Soudal-Quick Step hield de wereldkampioen in de hectische finale mooi voorin.