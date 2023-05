Kampioenencoach Vincent Kompany tekent bij voor vijf seizoenen bij Burnley

Geen Chelsea, geen Tottenham, wel Burnley. Na alle geruchten over de toekomst van Vincent Kompany is er nu duidelijkheid. De Belgische trainer maakte Burnley in z’n eerste seizoen meteen kampioen in de Championship en wil volgend seizoen in de Premier League verder werken aan het project bij The Clarets. Kompany tekende bij voor maar liefst vijf seizoenen.

In zijn eerste jaar bij The Clarets kende Kompany meteen een succesjaar. Hij begon er vrijwel volledig vanaf nul en haalde enkele gekende aanwinsten binnen (o.a. Josh Cullen en Manuel Benson), aangevuld met enkele jonge talenten. Hij won er de titel in de Championship en dwong zo een ticket af naar de Premier League.

Kompany maakte naam in Engeland als coach en dat was de grote clubs niet ontgaan. Chelsea en Tottenham, dit jaar allebei op de dool, polsten al naar onze landgenoot. De afgelopen weken bleef de geruchtenmolen draaien, maar nu heeft Kompany toch de knoop doorgehakt.

En hoe: de 37-jarige coach tekende voor maar liefst vijf jaar bij op Turf Moor. Tot 2028 is Kompany verbonden aan de Engelse club, waarmee hij nu ook in de Premier League verder wil bouwen aan iets moois.

‘Burnley en Turf Moor voelden vrijwel vanaf het begin goed aan – dus voelt het ook goed om voor de komende vijf jaar te tekenen’, aldus Kompany op de clubwebsite. ‘Samen met de fans hebben we van Turf Moor weer een fort gemaakt en blijven we uitkijken naar de toekomst om Burnley stap per stap beter te maken.’

