Ontketende Vollering wint slotrit Vuelta Femenina, maar eindwinst is voor Annemiek van Vleuten

Annemiek van Vleuten heeft voor de derde maal op rij de Ronde van Spanje gewonnen, na een ware thriller. De wereldkampioene kraakte in de slotrit tegen een ontketende Demi Vollering, maar kwam nog net op tijd binnen om de eindzege te grijpen.

Met een voorsprong van 1’11” op Demi Vollering begon Annemiek van Vleuten aan de slotrit in de Vuelta Femenina. Die voorsprong raapte ze gisteren bij elkaar, na een baaldag van Vollering. Een comfortabele voorsprong voor Van Vleuten, maar nog zeker geen certitude voor de eindwinst. De slotrit naar Lagos de Covadonga, met aankomst op een klim buiten categorie, zou beslissing brengen over deze Ronde van Spanje bij de vrouwen. Aan het begin van de koers wisten drie rensters uit het pak te ontsnappen, maar nog voor de eerste klim van de dag werd het trio alweer ingelopen. Vanaf het begon te klimmen, zette SD Worx zich stevig op kop. Logisch ook: hun getergde kopvrouw Demi Vollering moest vandaag alles uit de kast halen, wou ze nog aanspraak maken op de eindzege. De grote kanonnen begonnen uiteindelijk in een uitgedunde groep aan de slotklim naar Lagos de Covadonga.

Daar nam Demi Vollering meteen de touwtjes in handen. De SD Worx-kopvrouw verhoogde het tempo vanop kop, leidster Van Vleuten zette zich in het wiel. Ook de jonge Realini, gisteren ritwinnaar, toonde zich opnieuw zeer sterk. Zelfs na een kettingprobleem keerde ze terug bij Van Vleuten en Vollering.

Plooien, maar niet breken

Op vijf kilometer van de meet moest Van Vleuten passen. Vollering en Realini trokken samen door, de leidster bleef achter. Vollering rook bloed en moest nu 1’11” goedmaken om de eindwinst binnen te halen. Aan de streep lagen ook nog 10 bonificatieseconden te verdienen. Met nog twee kilometer te gaan, had een ontketende Vollering al 40 seconden goedgemaakt op haar landgenote. Het beloofde een spel van seconden te worden.

Vollering reed weg van Realini en won in de mist een prachtige rit, maar het volstond niet voor de eindzege. Annemiek van Vleuten kwam uiteindelijk 56 seconden na Vollering over de meet. Daarmee hield de wereldkampioene nog negen seconden over op haar landgenote in het eindklassement. Gaia Realini werd tweede, waardoor de Italiaanse nog negen plaatsen in het klassement opschoof en in het eindklassement op een knappe derde plek eindigde.

Tussendoor verzekerde Marianne Vos zich van de groene trui. De Nederlandse van Jumbo-Visma won twee ritten en droeg ook drie dagen de rode leiderstrui.

