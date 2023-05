Drie jongeren naar onderzoeksrechter na dodelijke vechtpartij in Zaventem

In het onderzoek naar de dodelijke vechtpartij die vrijdag in het station van Zaventem gebeurde, zijn vier jongeren opgepakt voor verhoor. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

Een van de vier jongeren mocht na verhoor beschikken, de drie anderen worden zondag nog voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het gaat om een 22-jarige man uit Sint-Agatha-Berchem, een 20-jarige man uit Etterbeek en een 19-jarige man uit Anderlecht.

Een vechtpartij tussen twee jongerenbendes liep vrijdag fataal af: een 16-jarige jongeman uit Brussel raakte zwaargewond, een andere overleefde het incident niet. Het parket communiceerde vrijdag dat het overleden slachtoffer 23 jaar was, maar stelt dat nu bij tot 22 jaar. Een derde persoon die bij de feiten betrokken was, is nog steeds voortvluchtig en niet geïdentificeerd. Zaterdag verspreidde het parket nog een oproep aan getuigen om zich te melden.

Op sociale media circuleren berichten dat de komende dagen wraakacties zouden volgen. Het parket laat weten dat de berichten opgevolgd worden door de lokale en federale politie.

