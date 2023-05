Dat we ‘serieuze farcen’ gaan krijgen als de politiek de kinderbijslag zal uithollen, waarschuwde ­armoede-expert Wim Van Lancker in deze krant. Ik denk dat hij gelijk heeft. Maar bovenal was ik blij dat zijn informele spreektaal in de krant raakte. Ik ben fan van de uitdrukking ‘serieuze farcen’. Een farce is een klucht, en daar dan dat ernstige en dramatische ‘serieuze’ voor, het is ­tezelfdertijd komisch en verwittigend.