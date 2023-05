Jongen (9) krijgt vuurpijl in gezicht op jongerenfestival in Antwerpen, ook vechtpartij na afloop

Een 9-jarige jongen is zaterdag met spoed naar het ziekenhuis gebracht nadat hij een vuurpijl in het gezicht kreeg. Dat gebeurde tijdens het jongerenfestival DiverCity op Spoor Oost. In de nasleep van het evenement was er ook een vechtpartij aan premetrostation Astrid.

Het DiverCity-festival van Redfox, de jongerenbeweging van PVDA, vond zaterdag al voor de zesde keer plaats. Het gratis diversiteitsfestival, antiracisme wordt voor en door jongeren georganiseerd. ‘Net zoals de vorige keren was er naast muziek ook heel veel ruimte voor diverse activiteiten: een voetbaltoernooi, een initiatie boksen, een skate-wedstrijd, noem maar op’, legt Amina Vandenheuvel, verantwoordelijke van RedFox Antwerpen, uit.

De overtuigend positieve vibe die een hele dag in Spoor Oost hing, werd naar het einde toe echter overschaduwd door een ernstig incident. ‘Een paar personen speelden al een tijd een kat-en-muisspel met de security en zochten duidelijk de confrontatie op’, zegt woordvoerder Willem Migom van de Antwerpse politie.

Op een gegeven moment staken die jongeren bengaals vuur aan en werden enkele vuurpijlen in de lucht geschoten. ‘Een jongen van 9 jaar oud kreeg zo’n vuurpijl in het aangezicht’, zegt Migom. ‘De jongen werd met spoed per ambulance naar het Stuivenbergziekenhuis overgebracht. Het slachtoffer raakte gewond, maar verkeert niet in levensgevaar’, zegt Migom.

Hondenteam

De organisatie betreurt het incident ten zeerste. ‘Duizenden jongeren kwamen zaterdag naar Spoor Oost om zich te amuseren. Het festival wordt ook bewust gratis gehouden. Niet iedereen kan zich bijvoorbeeld een ticket voor Pukkelpop veroorloven, dus willen we zo veel mogelijk mensen in en rond Borgerhout de kans geven om zich te amuseren’, zegt Vandenheuvel.

De amokmakers werden door de security meteen buiten gezet, maar zorgden ook buiten het festivalterrein voor overlast. ‘Een ruit van een voertuig van ons hondenteam werd ingegooid’, vult Migom aan. ‘Een tiental minuten later kwam er ook vanuit premetrostation Astrid, aan het Centraal Station, een melding van een vechtpartij tussen een tiental jongeren die amok maakten. Dat hing mogelijk samen met het incident op het festivalterrein.’

Honderden vrijwilligers

‘Helaas is het bijzonder spijtig dat een kleine groep met de verkeerde mindset naar het festival kwam. Individuen die de sfeer voor de rest probeerden te verzieken’, aldus Vandenheuvel nog. ‘Honderden vrijwilligers probeerden het festival zo goed mogelijk te laten verlopen. En natuurlijk werden aan de ingang bijvoorbeeld de zakken gecontroleerd, maar het is onmogelijk om alles gezien te hebben.’

De Antwerpse politie en de organisatie benadrukken nog dat het incident met de vuurpijl vooral in de marge plaatsvond, tijdens een evenement dat tot dan vlekkeloos was verlopen.

