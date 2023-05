Nona ‘t Jolle volgt Sander Gillis op als Ketnet-wrapper

De 18-jarige Nona ‘t Jolle is de nieuwe Ketnetwrapper en volgt Sander Gillis op, die er na tien jaar mee ophoudt. ‘t Jolle was tussen haar tiende en twaalfde al regelmatig in Karrewiet te zien, en haalde vorig jaar nog de finale van ‘Wie wordt wrapper?’.

Nona ‘t Jolle speelt momenteel mee in de jongerenreeks ‘wtFOCK’. ‘Ik ben enorm vereerd dat ze mij gevraagd hebben als nieuwe wrapper’, zegt de nieuwe wrapper. ‘Van kleins af aan heb ik altijd een groot Ketnethart gehad. Het was mijn grootste droom om ooit wrapper worden, en die komt nu uit. Ongelofelijk zot!’

Vanaf dit najaar vertolkt ‘t Jolle de hoofdrol in de reeks ‘Hilly Skate’, over de skatescene. Haar grootvader Ivo Pauwels is ook acteur, vooral bekend als Nonkel Jef uit de gelijknamige VTM-reeks.

Netmanager van Ketnet Annemie Gulickx ziet ‘t Jolle als ‘een jong talent dat we de komende tijd alle kansen willen geven om te groeien. Ik geloof ook dat de Ketnetters haar snel in hun armen gaan sluiten.’

‘t Jolle zal op 17 mei voor het eerst als wrapper te zien zijn.

