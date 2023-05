Real Madrid wint twintigste Copa del Rey, de Spaanse beker

Real Madrid heeft zaterdagavond voor de twintigste keer de Copa del Rey op zijn palmares geschreven. De Koninklijke klopte in de finale in Sevilla Osasuna met 2-1.

Voor Real was Rodrygo de grote held met twee goals. Tussendoor bracht Lucas Torro Osasuna even langszij.

Thibaut Courtois stond zoals gewoonlijk de hele wedstrijd tussen de palen bij Real, Eden Hazard bleef op de bank.

De laatste bekerzege van Real Madrid dateerde van 2014. De Madrilenen zijn als nummer drie in La Liga nagenoeg kansloos om hun titel nog te kunnen verlengen. Koploper Barcelona telt veertien punten meer.

In de Champions League is Real wel nog in de race voor de hoofdprijs. Het ontvangt dinsdag Manchester City en Kevin De Bruyne voor de heenwedstrijd van de halve finales.

