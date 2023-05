Regenachtige zondag met temperaturen tot 18 graden

Het wordt zondag eerst zwaarbewolkt met regen of buien, later wisselend bewolkt met lokaal onweerachtige buien. De maxima variëren tussen 15 en 18 graden. Dat meldt het KMI.

Zondagochtend is het vaak zwaarbewolkt en trekken er regen en buien vanuit het zuidwesten door het land. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met plaatselijk buien die kunnen gepaard gaan met onweer. In de loop van de namiddag wordt het stilaan droger in het westen. De maxima schommelen op de meeste plaatsen tussen 15 en 18 graden.

De wind is meestal zwak en veranderlijk maar draait in de loop van de namiddag eerder naar noord tot noordwest.

Zondagavond vallen er van het centrum tot het oosten van het land nog enkele buien, mogelijk met onweer, maar in de loop van de nacht verdwijnen de meeste buien. Elders ontwikkelen er zich zondagavond tijdelijk brede opklaringen. In de loop van de nacht vormt zich in de meeste regio’s laaghangende bewolking of mist met kans op plaatselijk dichte mist. Het koelt af tussen 9 en 12 graden. De wind blijft zwak uit noordwest en krimpt naar zuidwest tot west.

Maandag begint op de meeste plaatsen grijs met lage bewolking en/ of mist die geleidelijk optrekt. In de loop van de dag wordt het wisselend bewolkt met vooral in het oosten kans op een buitje. Verder neemt in de namiddag ook de bewolking toe vanaf het westen op de nadering van een storing die ‘s nachts over het land trekt. De maxima schommelen tussen 16 graden in de Hoge Ardennen en 20 of 21 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit zuidwest tot west.