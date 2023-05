Negen doden bij schietpartij in winkelcentrum Texas

Bij een schietpartij in een winkelcentrum in de Amerikaanse staat Texas zijn negen mensen om het leven gekomen. Dat maakte de plaatselijke brandweer in Allen, een voorstad van Dallas met ongeveer 100.000 inwoners, bekend.

Verschillende gewonden worden nog in het ziekenhuis behandeld, minstens drie van hen zouden in kritieke toestand verkeren. De dader werd door een agent die toevallig ter plaatse was, doodgeschoten, zegt Brian Harvey, de chef van de plaatselijke politie. ‘Hij hoorde schoten, ging naar de plek vanwaar de schoten kwamen en neutraliseerde de dader.’

Er werd nog een tijd gezocht naar een mogelijke tweede verdachte, maar de politie zei later dat de doodgeschoten schutter vermoedelijk alleen handelde. Volgens ooggetuigen begon de man lukraak op voorbijgangers te schieten.

De schietpartij vond plaats rond 15.30 uur lokale tijd, toen het bijzonder druk was in het winkelcentrum Allen Premium Outlets in het midden van de stad.

Foto: reuters

Handen in de lucht

Op videobeelden van lokale nieuwszenders is te zien hoe bezoekers wegvluchten uit het winkelcentrum, aangespoord door politie-agenten. Honderden winkelende mensen zouden uit het gebouw geëvacueerd zijn. Velen hielden daarbij de handen in de lucht.

‘We hoorden ineens allemaal knallen, en we zagen vonken alsof het recht voor ons gebeurde’, reageerde een getuige op Fox News. Andere ooggetuigen zeggen dat de schutter was gekleed in tactical gear: beschermende kleding die ontworpen is voor leger en politie, zoals een kogelwerend vest.

Twee uur na de feiten bleef een aantal mensen nog steeds ondergedoken in aanpalende gebouwen.

Onder de slachtoffers zouden ook kinderen zijn, er wordt door artsen in de ziekenhuizen van de stad gesproken over leeftijden tussen 5 en 61 jaar.

Dit jaar zijn er in de Verenigde Staten al 198 massa-schietpartijen geweest, blijkt uit een overzicht van de organisatie Gun Violence Archive. Dat is het hoogste aantal sinds 2016. Een ‘massa-schietpartij’ is in hun definitie een schietpartij waarbij tenminste vier mensen het slachtoffer worden, de dader niet meegerekend.

