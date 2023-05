Roze Evenepoel dwingt Roglic meteen uit de comfortzone

Het was de vraag of het wel zo oordeelkundig was om al op dag één de roze trui te pakken, maar Remco Evenepoel hield zich aan zijn plan. In het werk tegen de klok wil de wereldkampioen de fundamenten leggen van zijn eerste Romeinse rijk.

Op een roze wolk had Remco Evenepoel na zijn demonstratie in Luik-Bastenaken-Luik naar de start van de Ronde van Italië toegeleefd. Al na de eerste dag van de corsa rosa is roze ook de kleur van de trui die hij zaterdagavond op het podium in Ortona kreeg omhuld.

In de 19,6 kilometer lange openingstijdrit bracht onze nationale kampioen tijdrijden de tegenstand meteen een stevige klap toe. In zijn ongeëvenaarde aerodynamische houding reed Evenepoel niet alleen meer dan één seconde per kilometer sneller dan Filippo Ganna – tot gisteren als tijdrijder ongeslagen in de Giro – vooral ook zette hij die andere vijfsterrenfavoriet voor de eindzege, Primoz Roglic, al op 43 seconden.

Primoz Roglic (Jumbo-Visma) moest 43 seconden toegeven op Evenepoel. Foto: epa-efe

Evenepoel, de zeventiende landgenoot ooit in het roze, maakte zo komaf met een lange Belgische droogte in de Giro. Van 2001 was het geleden dat een Belg het klassement in de eerste grote ronde van het jaar had aangevoerd. Na proloogwinst, ook al aan de Abruzzenkust, had Rik Verbrugghe toen vier dagen het roze om de lenden.

Evenepoel is evenwel niet naar Italië afgezakt om slechts een alineaatje vaderlandse wielergeschiedenis te schrijven, hij is vastbesloten om een dik hoofdstuk in gouden letters neer te pennen. Met het oog op de eindzege was van tevoren dan ook geopperd dat hij in de openingstijdrit de leiderstrui maar beter aan iemand anders kon laten.

Het roze is niet alleen glanzend, het brengt ook plichtplegingen met zich mee. Voor de leider zelf betekenen de podiumceremonie, dopingcontrole en persconferentie al vlug ruim een uur extra energieverlies en minder rust. Bovendien wordt het team van de leider verondersteld de wedstrijd te dragen, krachten die zijn ploegmaats in een later stadium tekort kunnen komen. Niet toevallig slaagden amper vier renners erin om de Giro van begin tot eind te leiden: Costante Girardengo (1919), Alfredo Binda (1927), Eddy Merckx (1973) en Gianni Bugno (1990).

Bondgenoten zoeken

Het gas volledig opendraaien in de openingstijdrit paste niettemin helemaal in Evenepoels grotere strijdplan. Richtinggevend was zijn uitspraak eind maart aan het slot van de Ronde van Catalonië, zijn tot zaterdag enige confrontatie met Roglic dit seizoen. ‘Bergop zijn we voorlopig elkaars evenknie’, vertelde de Brabander toen. ‘Het zal moeilijk worden om Roglic op de klimmen te lossen. Het zal er dus op aankomen om hem in de eerste week op achterstand te zetten in de tijdritten.’

Dat Evenepoel meteen zelf ongenadig de score opende, is zeker tegen een tegenstander als Roglic het gedroomde scenario. De Sloveen mag dan wel ooit met de gele trui om de schouders de Ronde van Frankrijk hebben verloren in het slotweekend, hij opereert het liefst vanuit de verdediging. De drievoudige Vueltawinnaar teert gewoonlijk op zijn kwaliteiten als tijdrijder en op zijn punch bij aankomsten bergop. Hij is er de renner niet naar om met lange raids scheve situaties recht te trekken. In de wetenschap dat zondag nog een langere tijdrit volgt, van 35 kilometer, dreigt de Sloveen zijn comfortzone straks helemaal te moeten verlaten.

Met voorsprong de tweede Girohelft ingaan zou voor Evenepoel een herhaling zijn van de succesformule van de Vuelta vorig jaar. Toen veroverde hij de leiderstrui al in de zesde rit en telde hij aan het eind van de eerste week al meer dan een minuut bonus op de tweede.

Voor het zover is, staan Evenepoel en zijn ploeg eerst voor een andere opdracht: het verstandig managen van zijn leiderspositie, door de juiste bondgenoten te zoeken en desnoods de trui aan een geschikte kandidaat tijdelijk af te staan. In de etappe van zondag, in principe de eerste sprinterskans, kunnen ze dit recept al een eerste keer toepassen.

