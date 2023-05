Politie op zoek naar getuigenissen over dodelijke vechtpartij in Zaventem

De federale gerechtelijke politie is op zoek naar mensen die vrijdagmiddag getuige waren van het gewelddadige en dodelijke incident aan het station van Zaventem. Wie iets zag of beelden heeft, wordt gevraagd zich te melden.

De federale gerechtelijke politie roept eventuele getuigen van de dodelijke vechtpartij in Zaventem op om boven water te komen. Tijdens het incident vrijdagnamiddag kwam één persoon om het leven, vermoedelijk een 23-jarige man uit Etterbeek, al moet de autopsie maandag uitsluitsel brengen. Een ander slachtoffer, een 16-jarige jongen uit Brussel, geraakte zwaargewond, maar was zaterdag al buiten levensgevaar.

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat iets na 16 uur een vechtpartij tussen twee groepen jongeren ontstond op het perron van het station in Zaventem. Drie personen kwamen daarbij op de sporen terecht en vochten daar verder. Een hogesnelheidstrein die kort daarna voorbijreed, greep twee van hen, een derde kon nog net de sporen verlaten.

‘Om de juiste omstandigheden van deze vechtpartij te kennen, zoekt de politie getuigen die informatie kunnen geven over deze feiten’, schrijft de politie in een persbericht. Wie meer kan vertellen, of beelden maakte, mag zich melden via opsporingen@police.belgium.eu of het gratis nummer 0800/30300.