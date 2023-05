Met Arnaud De Lie wint ook in Morbihan een Belg de koers

Arnaud De Lie (Lotto Dstny) heeft zaterdag zijn vierde seizoenszege geboekt in de Grote Prijs van Morbihan, een Franse eendagskoers voor de Pro Series. De 21-jarige Waal haalde het met een sterke sprint bergop.

De Lie en de Noor Alexander Kristoff waren de bekendste namen op de startlijst van de Grote Prijs van Morbihan, al was dat nochtans geen typische sprintkoers: de 188 kilometer tussen startplaats Josselin en de finish in Plumelec waren erg heuvelachtig. Daar had de ruim anderhalf kilometer lange Côte de Cadoudal in het lokale circuit veel mee te maken.

Uno-X probeerde in dienst van Kristoff de controle te nemen over de wedstrijd, maar heel wat Belgen konden zich onderweg laten zien: Milan Fretin (Team Flanders-Baloise) zat mee in een vroege vlucht van zes renners, nadien gingen in de finale verschillende ploegmaats van De Lie mee met aanvalspogingen.

Maar op de slotbeklimming van de Cadoudal zette Lotto Dstny een sprinttrein op voor De Lie, die ondanks de stijgingspercentages en enkele late aanvalspogingen met een indrukwekkende machtsspurt naar de zege sprintte. De jonge Fransman Romain Grégoire (Groupama-FDJ) werd tweede, de Noor Rasmus Tiller (Uno-X) derde.

De Grote Prijs van Morbihan voor vrouwen werd zaterdagvoormiddag gewonnen door de Australische Grace Brown (FDJ-Suez). Zondag werken de mannen in dezelfde regio ook nog de Tro Bro Leon af, één van de eerste wedstrijden die zijn heil heeft gezocht op onverharde gravelstroken. Ook daarin komt De Lie aan de start.

