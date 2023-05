21-jarig Amerikaans tennistalent zet carrière even ‘on hold’: ‘Mijn mentale gezondheid is nu de prioriteit’

Amanda Anisimova heeft op haar sociale media laten weten dat ze voor een onbepaalde tijd een pauze neemt van het tennis. De Amerikaanse wil zich focussen op haar mentale gezondheid. ‘Het is echt ondraaglijk geworden om op tennistoernooien te zijn.’

‘Hey iedereen. Ik dacht: ik maak een post waarin ik uitleg wat er aan de hand is en wat mijn toekomstige plannen zijn’, schrijft de voormalige nummer 21 van de wereld vrijdag. ‘Sinds de zomer van 2022 worstel ik door een burn-out echt met mijn mentale gezondheid. Het is ondraaglijk geworden om op tennistoernooien te zijn. Op dit moment is mijn prioriteit mijn geestelijk welzijn en het nemen van een pauze. Ik heb zo hard gewerkt als ik kon om erdoor te komen. Ik zal het tennissen missen en ik waardeer alle steun.’ Wanneer Anisimova, die tot dusver twee toernooizeges op haar naam heeft staan, terugkeert, is niet duidelijk.

De Amerikaanse werd de voorbije jaren aanzien als een aanstormend talent. In 2017 kroonde Anisimova zich tot juniorenkampioen op de US Open. Twee jaar later speelde ze op de hoofdtabel van Roland Garros de pannen van het dak en bereikte ze de halve finale. In de kwartfinale klopte ze toen als amper 17-jarige titelverdedigster Simona Halep. Ze werd zo de jongste vrouw sinds 2006 die het zover schopte op een grandslamtoernooi.

Niets leek haar te kunnen tegenhouden om een glorierijke carrière uit te bouwen, maar later in 2019 verloor ze haar vader en coach Konstantin. ‘Dat verlies is ongetwijfeld het zwaarste geweest wat me ooit is overkomen, en ik praat er eigenlijk met niemand over,’ vertelde Anisimova in 2020 aan de New York Times. ‘Het enige wat me heeft geholpen, is gewoon tennissen en op de baan staan. Dat is wat me gelukkig maakt, en ik weet dat het hem ook gelukkig zou maken.’

Anisimova, momenteel de huidige nummer 46 op de WTA-ranking, wist in 2022 nog de kwartfinale te bereiken van Wimbledon en de vierde ronde van de Australian Open nadat ze Naomi Osaka het nakijken gaf. Vorige week ging de Amerikaanse er in de eerste ronde uit op het Masterstoernooi in Madrid.

