Zwarte schaap Harry al op weg naar huis tijdens ‘balkonscène’

De Britse prins Harry heeft zaterdag vrij onopvallend de kroning van zijn vader, koning Charles, bijgewoond in Westminster Abbey. Na afloop verdween Harry even onopvallend in een wagen, hij neemt verder geen deel aan de festiviteiten. Meteen na de kroning vertrok Harry al naar de luchthaven, om terug naar huis te keren.

Harry maakte zaterdagochtend – in tegenstelling tot zijn oudere broer William en diens gezin – geen deel uit van de koninklijke processie naar Westminster Abbey, maar kwam samen met de minder belangrijke leden van de Britse koninklijke familie aan in de abdij.

Harry nam plaats op de derde rij naast prins Andrew, zijn omstreden nonkel die omwille van een misbruikschandaal evenmin een officiële functie kreeg tijdens de kroning. Hij was gekleed in een kostuum, want door zijn formeel vertrek uit de koninklijke familie mocht hij zijn militair uniform niet dragen.

Tijdens de ceremonie werd Harry amper in beeld gebracht door de Britse openbare omroep BBC en na afloop werd hij enkel nog gespot toen hij alleen in een BMW stapte. De prins zal verder niet deelnemen aan festiviteiten ter ere van de kroning. Harry was ook niet uitgenodigd om zich rond 15.30 uur bij zijn familieleden op het balkon van Buckingham Palace te voegen voor het traditionele balkonmoment, zo meldt BBC.

Verjaardag Archie

Harry is onmiddellijk na de kroning naar huis vertrokken, zo melden Britse media. Eerder was al bekendgemaakt dat Harry zo snel mogelijk naar de Verenigde Staten wou om de verjaardag van zijn zoon te vieren.

De 38-jarige prins Harry werd met een politie-escorte van Westminster Abbey naar de luchthaven van Heathrow gebracht. Zijn zoon Archie wordt op de dag van de kroning vier jaar. Zij vrouw Meghan Markle was met Archie en hun tweejarige dochter Lilibet in Californië gebleven.

Harry mist zo het private familiediner in Buckingham Palace, maar het is ook niet duidelijk of de prins na zijn zware aantijgingen tegen het paleis überhaupt uitgenodigd was. Voor de processie en de balkonscène was hij sowieso niet ingepland omdat hij geen ‘working royal’ meer is.

Het was lange tijd onduidelijk of Harry aanwezig zou zijn bij de ceremonie, na de ruzie met zijn vader en broer over de behandeling van zijn echtgenote Meghan Marke. Finaal werd beslist dat Harry de kroning alleen zou bijwonen.