Het is gebeurd. Charles III is officieel gekroond tot koning. Plaats voor protest was er nauwelijks. Actievoerders werden uren voor het begin van de eeuwenoude ceremonie gearresteerd.

Dom Gane en Flora Rivers druipen een beetje beteuterd af. Elk dragen ze een houten bord met daarop ‘Not My King’ geschreven. ‘We waren op weg naar Trafalgar Square, de plaats van afspraak, maar we mochten ...