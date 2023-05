Aerokogel doet het weer: ‘roze Remco’ rijdt concurrentie op een hoopje

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) heeft zijn favorietenrol waargemaakt: in de openingstijdrit van de Ronde van Italië, de Giro, kwam hij als snelste binnen en pakte meteen de roze leiderstrui. Zijn grote concurrent Roglic was liefst 43 seconden trager.

Evenpoel-Roglic: 1-0. Als een goed begin half gewonnen is, belooft dat voor onze landgenoot. Remco Evenepoel, met korte mouwen, startte zaterdag als een wervelwind aan de eerste rit van de Giro, een tijdrit, en won met schijnbaar gemak. In de Belgische driekleur blies de favoriet - zijn bijnaam luidt niet voor niets ‘de Aerokogel’ - de tegenstand weg. Hij legde de 19,6 kilometer tussen Fossacesia Marina en Ortona (Abruzzen) als snelste af. De Italiaanse tijdritspecialist Filippo Ganna kwam op 22 seconden binnen, de derde plaats was voor Joao Almeida (+29 seconden).

Niet onbelangrijk: Primoz Roglic, op papier Evenpoels grootste concurrent, finishte pas zesde op 43 seconden. Meteen een ferme mentale tik voor de Sloveen.

IN het roze, voor het podium: Oumi Rayane, mevrouw Evenepoel Foto: REUTERS

Oumi Rayane, de echtgenote van de winnaar, had zich speciaal in het roze gekleed om te supporteren. ‘Als Remco dat vraagt, dan doe ik dat’, klonk het opgetogen. Remco’s meesterknecht Ilan Van Wilder kwam als zestiende binnen op meer dan 1 minuut.

🥇 @EvenepoelRemco wins the opening time trial of the Giro d'Italia and is our first Maglia Rosa!



🥇 @EvenepoelRemco vince la cronometro inaugurale del Giro ed è la prima Maglia Rosa!#GirodItalia #Giro #Trenitalia @soudalquickstep pic.twitter.com/jRXgaGG81V — Giro d'Italia (@giroditalia) May 6, 2023

Kannibaal van Schepdaal

‘We wilden zo snel mogelijk gaan’, reageerde een grijnzende Evenepoel achteraf. ‘En ik denk dat we vandaag snel genoeg zijn gegaan. Ik voelde van bij de start dat ik in een goed ritme stak. Altijd op dezelfde versnelling, en in dezelfde cadans. Ik had vooraf in de bus gezegd dat ik rond de 21:30 zou moeten halen om te winnen. En het is 21:18 geworden. Ik zat er dus best dichtbij.’ Verder zei hij nog dat hij niet naar Roglic heeft gekeken, maar zich enkel op zijn eigen rit heeft gefocust.

Evenepoel was/is niet alleen de favoriet voor de tijdritten in de Giro, maar ook voor de eindzege. Daar wil il Belgio nog niet teveel aan denken. ‘Eerste missie geslaagd. Nu volle focus op veilig door de eerste week proberen te komen en zo veel mogelijk energie sparen voor de volgende tijdrit (volgende week zondag, red.).’

Het is voor Evenepoel de 42ste zege van zijn carrière en de vijfde zege van het seizoen, de vijfde in de WorldTour, na eindwinst in de UAE Tour, twee etappes in de Ronde van Catalonië en Luik-Bastenaken-Luik. De 23-jarige ‘kannibaal van Schepdaal’ is de eerste Belg in de roze leiderstrui sinds Rik Verbrugghe in 2001. Ook hij nam toen de leiding in het klassement in de openingstijdrit in de Abruzzen.

Remco viert op de hoogste trede van het podium Foto: REUTERS

Zondag start Evenepoel in de roze leiderstrui aan de 201 kilometer lange tweede etappe van Teramo naar San Salvo, nog altijd in de Abruzzen. Daar wordt een eerste massasprint verwacht.

De volledige top-10:

1. Remco Evenepoel (Bel/Soudal - Quick-Step) de 19,6 km in 21:18

(gem. 55,52 km/u)

2. Filippo Ganna (Ita) op 0:22

3. Joao Almeida (Por) 0:29

4. Tao Geoghegan Hart (GBr) 0:40

5. Stefan Küng (Zwi) 0:43

6. Primoz Roglic (Sln) 0:43

7. Jay Vine (Aus) 0:46

8. Brandan McNulty (VSt) 0:48

s9. Geraint Thomas (GBr) 0:55

10. Aleksandr Vlasov (Rus) 0:55