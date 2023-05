Knappe Schot naast Charles charmeert internet: wie is ‘major eye candy’?

Een rijzige man in uniform en kilt, met een volle haardos en onweerstaanbare glimlach: de verschijning van de Schotse ordonnansofficier van koning Charles III, majoor Jonathan ‘Johnny’ Thompson, gaat opvallend vaak over de tongen op sociale media. Wie is die nieuwe vedette van de virtuele wereld?

‘Is anyone watching Major Johnny Thompson? I mean The Coronation’, ‘Ik wil naar de kroning kijken, maar word afgeleid door Johnny Thomspon’, ‘Johnny Thompson, ik hou van jou, bel mij!’, ‘Waarom weet ik nu pas van het bestaan van Johnny Thompson?’, ‘Nog iemand die enkel naar de kroning kijkt voor Johnny Thompson?’. ‘Johnny Thomspon: yum!’

Het is maar een greep uit de vele tweets over de equerry of ordonnansofficier van koning Charles – een absolute vertrouwenspersoon van de vorst en dus belangrijke figuur binnen de hofhouding.

Don't we all wish we had a Major Johnny Thompson! https://t.co/LkHls0fE03 — Lynne Baxter (@lfb500) May 6, 2023

Het is niet de eerste keer dat de 39-jarige Johnny Thompson, ook benoemd als ‘major eye candy’, het internet doet ontploffen. De majoor is lid van het 5th Battalion Royal Regiment of Scotland, en maakt al enige tijd deel uit van de hofhouding.

In september vorig jaar werd hij al ‘gespot’ tijdens de begrafenis van de Queen, aan de zijde van toenmalig premier Liz Truss. De hot bodyguard – nog één van zijn bijnamen – werd een instant publiekslieveling. Hij loopt er relax en toch elegant bij, hij is de vleesgeworden hoffelijkheid, en hij lacht bijna altijd. ‘Hij zou zo uit Bridgerton (een kostuumdrama op Netflix, red.) kunnen komen’, klonk het in 2022.

De ordonnansofficier op een archiefbeeld

Twee labradors en liefde voor paarden

Helaas voor de smachtende vrijgezellen die naar eigen zeggen hopen om ooit Thompson aan de haak te slaan: de man is al meer dan tien jaar getrouwd met de 44-jarige Caroline, ze hebben samen één zoon en twee labradors. Die laatsten heten, volgens de Daily Mail, Odin en Piper, een knipoog naar zijn militaire tijd in Schotland. Het koppel deelt een grote liefde voor paarden, Caroline is een prima ruiter en runt een liefdadigheidswebsite Horses4Health.

De ordonnansofficier studeerde economie en rechten in het Verenigd Koninkrijk en sloot zich in 2006 bij het leger aan. Hij was eerder al één van de grootste vertrouwelingen van Queen Elizabeth. Naar verluidt verscheen er tot op het einde van haar dagen een kamerbrede glimlach op haar gezicht zodra Johnny Thompson de ruimte betrad.