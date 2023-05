Een bizar moment tijdens de getuigenis van Donald Trump op het proces over verkrachting en laster dat E. Jean Carroll heeft aangespannen tegen de ex-president. Op een video is te zien hoe Trump wijst naar Carroll op een foto en er zijn tweede vrouw Marla Maples in herkent. Trump ontkent in alle talen dat hij Carroll zou verkracht hebben, onder andere omdat zij ‘helemaal, op geen enkele manier, zijn type is’.