Iraans-Zweedse dissident geëxecuteerd in Iran

Iran heeft de Iraans-Zweedse dissident Habib Chaab geëxecuteerd. Hij was ter dood veroordeeld voor ‘terrorisme’, volgens het Iraanse gerecht.

Iran beschuldigde Habib Chaab ervan de leider te zijn van een Arabische separatistische groep in het westen van het land. Hij is zaterdagochtend geëxecuteerd. Iran voert terechtstellingen gewoonlijk uit met een ophanging.

Het gerecht had de veroordeling op 12 maart bevestigd. Hij werd veroordeeld voor ‘corruptie op aarde’, een misdaad waarop de doodstraf staat. Voorts werd hij veroordeeld voor de leiding over een rebellengroep en het bedenken en uitvoeren van ‘talrijke terreuroperaties’.

Zweden zei in maart dat de doodstraf als een ‘onmenselijke en onomkeerbare straf’. ‘Zweden veroordeelt net als de rest van de EU de toepassing ervan in alle omstandigheden’, verklaarde de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken Tobias Billstrom.

Volgens Iraanse media was Chaab, een vijftiger, de leider van de groep Harakat al-Nidal, ook wel ASMLA, die door de autoriteiten wordt beschouwd als een terroristische beweging. In oktober 2020 verdween hij nadat hij naar Istanboel was gegaan. Drie maanden later bleek hij in een cel in Iran te zitten.

Zweden probeerde Chaab consulaire bijstand te bieden, maar dat mislukte omdat Iran de dubbele nationaliteit niet erkende.

