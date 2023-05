We staan voor een wisselvallig weekend. Zaterdag wordt nog een vrij aangename dag, al neemt de bewolking snel toe, zondag overheersen regen en buien.

Zaterdag is het, na het lokale ochtendgrijs, eerst overwegend droog met hogere wolkenvelden. Al snel neemt de bewolking toe en hoofdzakelijk in de namiddag vallen er enkele plaatselijke buien. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden. Er waait een meestal zwakke wind. Dat meldt het KMI.

Zaterdagavond en zaterdagnacht blijft het vaak bewolkt met steeds kans op enkele buien, maar ook langere droge perioden. Het is zacht bij minima van 8 tot 12 graden. De wind waait zwak.

Zondag is er veel bewolking met regen en buien. Er is kans op onweer en op sommige plaatsen kan er vrij veel neerslag vallen. Tussendoor zijn er ook mooie opklaringen. De maxima liggen rond 15 graden in de Hoge Venen en aan zee en tussen 16 en 19 graden in de andere streken. De wind is meestal zwak.