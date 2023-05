Seizoensfinale van De mol

1 De mol

Play 4 20.00-21.20 uur

Vanavond weten we wie de elfde mol is. Het is niet Ruben, hoewel de jonge chef-patissier genoeg geld heeft gekost aan de pot. Dan toch Lancelot, of eerder Commy of Toos? Place your bets.

2 Arcadia

VRT 1 20.40-21.30 uur

In Arcadia krijg je wat je verdient. Dat leidt tot dys­topische taferelen. Gelukkig gaat het er in het echte leven een stuk vergeeflijker aan toe: ondanks de slechte kijk­cijfers is deze seizoensfinale niet het einde voor de Vlaamse sciencefictionreeks. Het tweede seizoen was al besteld.

3 Langs de nieuwe zijderoute

Canvas 20.00-20.45 uur

Ruben Terlou en Jelle Brandt Corstius reizen langs de vele ‘stannen’ die verspreid liggen rond het Russische rijk. Het startpunt is Samarkand in Oezbekistan, waar jaarlijks een groot politiek topoverleg plaatsvindt, die van de SCO, de Shanghai-samenwerkingsorganisatie.