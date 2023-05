Kroningsdag in Londen

1 The coronation of HM the King

BBC 1 11.15-14.00 uur

Eindelijk is de grote dag aangebroken voor koning Charles. Bijna 70 jaar na de kroning van Elizabeth II kan het Britse volk zich nog eens opmaken voor een kroningsceremonie. Kirsty Young brengt samen met haar collega’s verslag uit op de BBC.

2 Babyteeth

Canvas 22.10-00.05 uur

Alweer een liefdesverhaal over een tienermeisje met kanker? Onze filmrecensent stelt u gerust: de tranentrekkende clichés van pakweg The fault in our stars worden vermeden. Eliza Scanlin is fantastisch als Milla, een terminaal ziek meisje dat verliefd wordt op Moses, een jonge junkie.

3 Het grote Songfestivalfeest

VRT 1 21.25-22.25 uur

De VRT loopt warm voor het Eurovisiesongfestival met ­deze concertavond, waarop veertien winnaars present ­tekenen. Van Johnny Logan over Loreen tot Conchita Wurst. Volgende week is het dan voor echt.