Postume ster voor Star Wars-icoon Carrie Fisher

Actrice Carrie Fisher, die beroemd werd als prinses Leia in de Star wars-films, heeft postuum een ster gekregen op de Walk of Fame in Hollywood. Fisher overleed in 2016 op 60-jarige leeftijd. Tijdens de ceremonie naam Fishers dochter Billie Lourd de honneurs waar, samen met de Star wars-robots C-3PO en R2-D2. De ster ­bevindt zich op enkele meters van die van Mark Hamill, die in Star wars Luke Skywalker speelde. De ster van Fishers moeder, actrice Debbie ­Reynolds, ligt aan de overkant van de straat. (blg)