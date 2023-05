Roeselare maakt fenomenaal seizoen af met derde landstitel op een rij

Roeselare heeft met de landstitel de kers op een indrukwekkend seizoen gezet. De West-Vlamingen wonnen ook hun derde duel tegen Maaseik, wat hun volume aan kampioenschappen op 14 brengt. Nog twee titels en ze staan op gelijke hoogte met Maaseik.

Dat Maaseik en Roeselare het begin mei onder mekaar zouden uitvechten, werd al acht maanden geleden voorspeld. Tijdens de reguliere competitie verloren de West-Vlamingen geen enkele wedstrijd. Alleen in de Champions Play-Off liet de titelverdediger aan de Maaskant een match liggen, maar over de uiteindelijke afloop bestond al bij al weinig twijfel.

Roeselare voegde aan zijn titel ook nog een Belgische beker toe, maar zal zich dit seizoen vooral blijven herinneren voor zijn wonderlijke traject doorheen Europa. In de CEV Cup, de tweede Europese beker, bereikte het team van coach Steven Vanmedeghael de finale. Onderweg schakelde het onder meer de Italiaanse topclub Piacenza uit. In de eindstrijd stond Roeselare opnieuw tegen een kanjer uit de Laars, maar na een 0–3-zege in Modena konden de West-Vlamingen het in eigen huis niet afmaken. Zal een Belgisch mannenteam ooit nog zo dicht bij een internationale triomf komen? De kans lijkt klein.

Maat der dingen

Maaseik was behoorlijk vernieuwd aan deze jaargang begonnen en verweerde zich al bij al meer dan verdienstelijk tegen de sportieve en financiële overmacht van Roeselare. In de kwartfinale van de CEV Cup, die beide Belgen tegenover mekaar bracht, had het dubbeltje ook naar de kant van Maaseik kunnen vallen.

De Limburgers verwelkomden ook de ontbolstering van Ferre Reggers, de Rookie van het Jaar die naar Milaan trekt. Buitenlandse teams kwamen, gelokt door die Europese campagne, ook uitgebreid shoppen in Roeselare. Onder meer zijn Argentijnse ster Pablo Kurkatsev trekt de grens over. Voor volleyballers met ambitie is de Belgische competitie met zijn beperkt aantal teams en zijn eeuwige tweestrijd simpelweg niet boeiend genoeg. Met Bram Van den Dries haalden de West-Vlamingen wel al een vervanger met naam, faam en ervaring binnen voor volgend jaar.

De concurrentie kon ook het voorbije seizoen de kloof met de twee primussen niet verkleinen. Leuven met zijn Belgische kern en Gent met zijn semiprofs zetten gezien hun mogelijkheden een degelijke competitie neer, terwijl Aalst met zijn verrassende coacheskeuze en onervaren kern al te weinig weerwerk kon bieden.

Vanuit de tweede klasse maakt opnieuw geen enkele club de promotie, wat het aantal topklassers op negen stuks zal houden. Dat beperkte aantal, gekoppeld aan de aanhoudende dominantie van Roeselare en Maaseik, zal de roep om vernieuwing nog doen aanzwengelen. Een krachtenbundeling met Nederland ligt daarvoor op tafel, al zal Roeselare ook in die grensoverschrijdende competitie nog wel de maat der dingen blijven.

Roeselare - Maaseik: 3–0 (32–30, 25–21, 25–14)