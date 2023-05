Bibliotheken in de VS reageren op boekencensuur

De openbare bibliotheek van Seattle stelt haar volledige collectie e-boeken en audioboeken gratis ter beschikking van studenten overal in de VS, ­inclusief titels die elders in de ban ­werden gedaan. Dat meldt de ­culturele nieuwssite Open ­Culture.

Daarmee treedt de instelling in de voetsporen van het project Books unbanned van de bibliotheek van Brooklyn, dat gratis toegang verschaft tot 500.000 ­digitale boeken.

De maatregel is een reactie op de grote toename van boekverboden en censuur in Amerikaanse schoolbibliotheken. Die zijn ­volgens PEN America in de ­tweede jaarhelft van 2022 met 28 procent gestegen ten opzichte van de zes maanden daarvoor. De geviseerde boeken zijn in overgrote meerderheid ‘verhalen van en over gekleurde mensen en lgbti-personen’, aldus PEN. ‘Wij geloven in het recht om te lezen wat je wil, jezelf te ontdekken en je ­eigen opinies te vormen’, luidt een statement van de bibliotheek. Ook andere bibliotheken in de VS gaan in tegen de censuurgolf die vooral conservatief ­georiënteerde staten overspoelt.

Lees ook